В январе 2025 года на Куйбышевской магистрали было перевезено порядка 1,6 млн пассажиров

10:52

В январе 2025 года Куйбышевской магистралью перевезено порядка 1,6 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 1,1 млн (+4,4%), в дальнем следовании – 429,4 тыс. (-2,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в январе 2025 года составил 451,7 млн пасс.-км, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9,5%, составив 61,1 млн пасс.-км, в дальнем следовании – 390,6 млн пасс.-км, что сопоставимо с показателем прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.