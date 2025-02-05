Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года на Куйбышевской магистрали было перевезено порядка 1,6 млн пассажиров

2025-02-05 10:52
В январе 2025 года на Куйбышевской магистрали было перевезено порядка 1,6 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года Куйбышевской магистралью перевезено порядка 1,6 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 1,1 млн (+4,4%), в дальнем следовании – 429,4 тыс. (-2,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в январе 2025 года составил 451,7 млн пасс.-км, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9,5%, составив 61,1 млн пасс.-км, в дальнем следовании – 390,6 млн пасс.-км, что сопоставимо с показателем прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru