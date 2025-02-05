Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали в январе 2025 года увеличились на 6%

2025-02-05 09:30
Перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали в январе 2025 года увеличились на 6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено 811,6 тыс. человек (+6% к январю прошлого года), из них в пригородных поездах – 523,8 тыс. (+12,6%), в поездах дальнего следования – 287,8 тыс. (-4,2%).

Пассажирооборот в январе 2025 года увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 206 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 29 млн пасс.-км (+7,1%), в дальнем следовании – более 177 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

