Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе текущего года составила 6,2 млн тонн

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе текущего года составила 6,2 млн тонн

09:25

В январе 2025 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 6,2 млн тонн (+1,9% к январю 2024 года).

Грузооборот в январе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,2% и составил более 20,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил почти 26,6 млрд тонно-км (+2,9%).

На дороге погружено в том числе: