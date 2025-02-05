Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе текущего года составила 6,2 млн тонн

В январе 2025 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 6,2 млн тонн (+1,9% к январю 2024 года).
Грузооборот в январе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,2% и составил более 20,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил почти 26,6 млрд тонно-км (+2,9%).
На дороге погружено в том числе:
- каменного угля – 2,9 млн тонн (на уровне прошлого года);
- нефти и нефтепродуктов – 729,1 тыс. тонн (-9,1%);
- руды железной и марганцевой – 260,5 тыс. тонн (+18,8%);
- лесных грузов – 218,8 тыс. тонн (-8,4%);
- строительных грузов – 106,4 тыс. тонн (-41,8%);
- руды цветной и серного сырья – 87,4 тыс. тонн (рост – в 5,8 раза);
- черных металлов – 77,9 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 55,3 тыс. тонн (+7,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.