Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе текущего года составила 6,2 млн тонн

2025-02-05 09:25
В январе 2025 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 6,2 млн тонн (+1,9% к январю 2024 года).

Грузооборот в январе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,2% и составил более 20,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил почти 26,6 млрд тонно-км (+2,9%).

На дороге погружено в том числе:

  • каменного угля – 2,9 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • нефти и нефтепродуктов – 729,1 тыс. тонн (-9,1%);
  • руды железной и марганцевой – 260,5 тыс. тонн (+18,8%);
  • лесных грузов – 218,8 тыс. тонн (-8,4%);
  • строительных грузов – 106,4 тыс. тонн (-41,8%);
  • руды цветной и серного сырья – 87,4 тыс. тонн (рост – в 5,8 раза);
  • черных металлов – 77,9 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 55,3 тыс. тонн (+7,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
