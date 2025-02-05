Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено более 794 тыс. пассажиров

2025-02-05 09:19
В январе 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено более 794 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 794,1 тыс. пассажиров, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в дальнем следовании – 232,5 тыс. (+15,1%), в пригородном сообщении – 561,6 тыс. (-0,4%).

Пассажирооборот в январе 2025 года составил 230,3 млн пасс.-км, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе в дальнем следовании – 179 млн пасс.-км (+1,9%), в пригородном сообщении – 51,2 млн пасс.-км (соответствует показателю аналогичного периода прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

