На Восточно-Сибирской железной дороге в январе 2025 года отправлено 875,7 тыс. пассажиров

2025-02-05 09:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в январе 2025 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено 875,7 тыс. пассажиров. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании перевезено 223,5 тыс. человек (+0,7% к январю 2024 года), в пригородном сообщении – 652,2 тыс. человек (+1%).

Пассажирооборот на ВСЖД в январе 2025 года составил 232,3 млн пасс.-км, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 0,8%. В дальнем следовании пассажирооборот составил 204,6 млн пасс.-км (+0,6% к январю 2024 года), в пригородном сообщении – 27,6 млн пасс.-км (+2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

