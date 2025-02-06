В Костромской области для перевозки участников лыжного марафона «Галичское Заозерье» назначены пригородные «Орланы»

15 февраля для доставки спортсменов и болельщиков лыжного марафона «Галичское Заозерье» в Костромской области назначены пригородные поезда РА-3 «Орлан». Они будут следовать из Костромы в Галич и обратно без остановок в пути по следующему расписанию:
Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или непосредственно в «Орланах».
Лыжный марафон пройдет в районе деревни Толтуново в Галичском районе Костромской области. Маршрут для лыжников проходит рядом с Галичским озером и местными культурными и историческими достопримечательностями. В число организаторов спортивного мероприятия входит областной комитет по физической культуре и спорту, администрации Галичского муниципального района и городского округа город Галич и инициативная группа «Галичское Заозерье», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.