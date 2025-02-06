В Костромской области для перевозки участников лыжного марафона «Галичское Заозерье» назначены пригородные «Орланы»

16:48

15 февраля для доставки спортсменов и болельщиков лыжного марафона «Галичское Заозерье» в Костромской области назначены пригородные поезда РА-3 «Орлан». Они будут следовать из Костромы в Галич и обратно без остановок в пути по следующему расписанию:

№ 7118 Кострома-Новая – Галич отправлением в 06:25, прибытием в 08:25;

№ 7117 Галич – Кострома-Новая отправлением в 17:30, прибытием в 19:30.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или непосредственно в «Орланах».

Лыжный марафон пройдет в районе деревни Толтуново в Галичском районе Костромской области. Маршрут для лыжников проходит рядом с Галичским озером и местными культурными и историческими достопримечательностями. В число организаторов спортивного мероприятия входит областной комитет по физической культуре и спорту, администрации Галичского муниципального района и городского округа город Галич и инициативная группа «Галичское Заозерье», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.