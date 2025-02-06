Свердловская железная дорога завершила монтаж первого пролета нового моста через Каму в Перми

16:06

СвЖД завершила монтаж первого пролета в русловой части мостового перехода через реку Каму, который возводится в рамках строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Металлическая конструкция длиной 77 м заняла свое место на первых двух опорах. Всего в русловой части установлено уже 4 из 13 опор. Строительство ведется с технологического моста, который специально монтируется для возведения основного сооружения.

Установка опор для будущей эстакады моста на правом берегу практически завершена: готовы 20 из 21. Правобережная эстакада будет пересекать реку Гайву (приток Камы) и улицу Новогайвинскую. Для эстакады на левом берегу Камы возведено 16 опор из 30. Она будет пересекать улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.

Также в рамках проекта развернуто строительство железнодорожных путей с примыканиями на правом берегу – к станции Кабельная, на левом – к станции Левшино. На правобережье возведен новый железнодорожный мост через Гайву. Он станет частью железнодорожного пути, соединяющего правобережный эстакадный подход (к мосту через Каму) со станцией Кабельная. Строители завершили покраску и антикоррозийную обработку нового моста, смонтировали консоли служебных проходов. На станции Кабельная завершены работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства, начата реконструкция существующей и прокладка новой контактной сети. Ведутся работы по подготовке земляного полотна и укладке железнодорожного пути. На левом берегу готов котлован под укладку водопропускной трубы под улицей Соликамской, ведутся работы по укреплению грунта. Начата установка опор будущей контактной сети.

Продолжаются работы по продлению струенаправляющей дамбы. После их завершения строители получат возможность продолжить возведение временного моста с левого берега и монтировать 12 и 13 опоры русловой части мостового перехода.

Напомним: ОАО «РЖД» ведет строительство моста через Каму в 2 км ниже плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. Новый мост позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины. На объекте ежесуточно задействовано более 1,1 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.