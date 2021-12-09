Школьники и студенты 45 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички через мобильное приложение «ЖД Пассажирам»

В течение трех месяцев значительно расширена география действия услуги по оформлению льготных билетов студентам и школьникам в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Теперь услуга доступна пассажирам 20 перевозчиков, осуществляющих перевозку в пригородном железнодорожном сообщении на территории 45 субъектов РФ:
- АО «Калининградская ППК» (Калининградская область);
- АО «Северо-Западная ППК» (Санкт-Петербург, Ленинградская область);
- АО «Волго-Вятская ППК» (Нижегородская область, Владимирская область);
- АО «Содружество» (Удмуртская Республика, Республика Татарстан);
- АО «Северная ППК» (Ярославская область, Архангельская область, Костромская область, Ивановская область, Владимирская область);
- АО «Северо-Кавказская ППК» (Ставропольский край, Ростовская область, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская республика);
- АО «Кубань Экспресс-пригород» (Краснодарский край – от г. Туапсе до ст. Роза Хутор);
- АО «ППК «Черноземье» (Воронежская область, Белгородская область, Тамбовская область, Курская область, Липецкая область);
- АО «Саратовская ППК» (Саратовская область);
- АО «Волгоградтранспригород (Волгоградская область, Астраханская область);
- АО «Башкортостанская ППК» (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Челябинская, Оренбургская области);
- АО «Свердловская ПК» (Свердловская область, Тюменская область, Оренбургская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Курганская область, Ханты-Мансийский АО);
- АО «Пермская ПК» (Удмуртская республика);
- АО «Омск-пригород» (Омская область);
- АО «Экспресс-пригород» (Новосибирская область);
- АО «Алтай-Пригород» (Алтайский край);
- АО «Краспригород» (Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область);
- АО «Забайкальская ППК» (Забайкальский край);
- АО «Экспресс-Приморья» (Амурская область);
- АО «ПК «Сахалин» (Сахалинская область).
Учащиеся могут оформлять льготные проездные документы в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» при условии предварительной регистрации льготного профиля в билетных кассах либо в пунктах, определенных перевозчиком. По решению перевозчика процедура регистрации льготного профиля может быть изменена. Комиссия за покупку билета не взимается.
Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.
Напомним: с 1 сентября услугу оформления льготных билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляли 8 пригородных пассажирских компаний, являющихся перевозчиками в пригородном железнодорожном сообщении на территории 18 субъектов. За это время было оформлено свыше 78 тыс. проездных документов онлайн.
В течение 2021-2022 годов продолжится расширение полигонов, где будет предоставляться такая услуга.