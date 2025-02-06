В 2024 году на Горьковской железной дороге отремонтировано почти 300 переездов

15:45

В 2024 году работники Горьковской магистрали обновили всеми видами ремонта около 300 железнодорожных переездов. Так, капитальные работы выполнены на 6 из них, в том числе 2 – в Татарстане, по 1 – в Удмуртии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областях.

В ходе капитального ремонта произведена замена устройств заграждения, резинокордового настила и направляющих столбиков. Проведены работы по асфальтировке автодорожного покрытия, замене необходимых дорожных знаков и восстановлению разметки в пределах данных участков».

Автоматическими шлагбаумами с сигнализацией оборудованы 2 объекта в Чувашии и 1 – в Удмуртии, устройствами заграждения – 2 переезда в Удмуртии.

Замена резинокордового настила произведена на 18 объектах, работы по ремонту асфальтового покрытия прошли на 257 переездах.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу. В частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с водителями автотранспорта.

Горьковская магистраль призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.