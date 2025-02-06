Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Горьковской железной дороге отремонтировано почти 300 переездов

2025-02-06 15:45
В 2024 году на Горьковской железной дороге отремонтировано почти 300 переездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году работники Горьковской магистрали обновили всеми видами ремонта около 300 железнодорожных переездов. Так, капитальные работы выполнены на 6 из них, в том числе 2 – в Татарстане, по 1 – в Удмуртии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областях.

В ходе капитального ремонта произведена замена устройств заграждения, резинокордового настила и направляющих столбиков. Проведены работы по асфальтировке автодорожного покрытия, замене необходимых дорожных знаков и восстановлению разметки в пределах данных участков».

Автоматическими шлагбаумами с сигнализацией оборудованы 2 объекта в Чувашии и 1 – в Удмуртии, устройствами заграждения – 2 переезда в Удмуртии.

Замена резинокордового настила произведена на 18 объектах, работы по ремонту асфальтового покрытия прошли на 257 переездах.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу. В частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с водителями автотранспорта.

Горьковская магистраль призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru