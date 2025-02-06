В 2024 году АО «ФГК» перевезло более 1 млн тонн контейнерных грузов

14:02

По итогам 2024 года на платформах АО «ФГК» перевезено более 1 млн тонн контейнерных грузов.

«Мы активно работаем в сегменте перевозок грузов в специализированных контейнерах с использованием собственных платформ, оборудованных фитинговыми упорами. В контейнерах open top перевезено свыше 104 тыс. тонн (более 3,2 тыс. контейнероотправок) каменного угля со станций Красноярской и Западно-Сибирской железных дорог через сухопутные погранпереходы и порты Дальнего Востока в адрес потребителей КНР. Собственные bulk-контейнеры были задействованы в перевозке минеральных удобрений, в том числе, в направлении Архангельского и Туапсинского морских торговых портов (611 тыс. тонн, или более 19 тыс. контейнероотправок)», – отметил первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов.

Сергей Ефремов подчеркнул, что платформы АО «ФГК» также предоставлялись для проекта по вывозу импортных грузов из портов Приморского края. Одними из лидеров погрузки контейнеров на платформы АО «ФГК» в рамках программы стали станции Чик Западно-Сибирской железной дороги (207 тыс. тонн) и Электроугли Московской железной дороги (104 тыс. тонн). Кроме того, контейнеры перевозились в рамках развития сегмента скоростных контейнерных перевозок на собственных платформах модели 13-6704 «Заря»: осуществлено около 700 вагоноотправок (20 тыс. тонн) на кольцевом маршруте Электроугли – Чик – Электроугли.

АО «ФГК» сформирован парк из 6,1 тыс. специализированных контейнеров, в числе которых 2,6 тыс. контейнеров с открытым верхом для перевозок угольной продукции, рудного концентрата, 3,4 тыс. bulk-контейнеров для перевозок зерновых культур и минеральных удобрений, 50 танк-контейнеров для перевозки нефтеналивных, химических и пищевых грузов.

Общий парк платформ в собственности АО «ФГК» по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 18,6 тыс. единиц, в том числе оборудованных фитинговыми упорами – 11,5 тыс.