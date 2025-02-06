Перевозки контейнеров выросли почти на 10% в январе

12:14

В январе 2025 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 682,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,8% больше, чем за январь 2024 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 253,8 тыс. ДФЭ (-0,5%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 10,8%, до 490,1 тыс. ДФЭ (перевезено 7,1 млн тонн грузов, +10%), в том числе: