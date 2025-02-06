Перевозки контейнеров выросли почти на 10% в январе

В январе 2025 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 682,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,8% больше, чем за январь 2024 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 253,8 тыс. ДФЭ (-0,5%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 10,8%, до 490,1 тыс. ДФЭ (перевезено 7,1 млн тонн грузов, +10%), в том числе:
- химикаты и сода – 72 тыс. ДФЭ (+5,7% к уровню января 2024 года);
- химические и минеральные удобрения – 44 тыс. (+8,1%);
- лесные грузы – 42,4 тыс. (+1,5%);
- автомобили и комплектующие – 42,3 тыс. (+33,8%);
- метизы – 40 тыс. (+19,5%);
- промышленные товары – 39,6 тыс. (+18%);
- бумага – 35,1 тыс. (+13,9%);
- машины, станки, двигатели – 33,3 тыс. (+15,9%);
- черные металлы – 19,4 тыс. (+10%);
- остальные и сборные грузы –17,9 тыс. (+5,2%);
- зерно – 16,5 тыс. (+28,1%);
- строительные грузы – 16,2 тыс. (-15,5%);
- цветные металлы – 13,7 тыс. (+30,9%);
- нефть и нефтепродукты – 6,7 тыс. (-10%);
- продукты перемола – 3,6 тыс. (рост в 1,5 раза);
- цветная руда и серное сырье – 2,4 тыс. (-17,2%);
- рыба – 2,1 тыс. (-23,1%);
- каменный уголь – 1,5 тыс. (+35,3%);
- мясо и масло животное – 1,8 тыс. (+3,4%);
- картофель, овощи, фрукты – 0,9 тыс. (-14,1%);
- остальные продовольственные товары – 22,8 тыс. (+5,1%).