На вокзале в Вологде установили мультимедийную инсталляцию для путешественников

На вокзале в Вологде установили мультимедийную инсталляцию для путешественников

11:01

Несколько интерактивных экранов мультимедийной инсталляции установлены в здании вологодского железнодорожного вокзала.

Главный экран находится в центре здания, у выхода на перрон. Здесь установлено туристическое приложение «Гид по Вологде», которое знакомит туристов и горожан с культурой, историей региона, знаковыми местами, знаменитыми вологжанами. С его помощью путешественники смогут больше узнать о городе и лучшим образом спланировать свой маршрут.

Развлекательный стенд с фотозоной предлагает жителям и гостям Вологды, ожидающим поезд, поиграть с нейросетью: искусственный интеллект за несколько минут сделает из вашего фотопортрета стилизованный плакат. Такой же модуль установлен в зале ожидания на втором этаже. Также там оборудована игровая зона для детей. В зале пригородных касс установлена большая карта-схема Северной железной дороги. На нескольких интерактивных экранах демонстрируется туристический ролик.

В оформлении всех объектов инсталляции использован образ вологодских наличников и ажурной деревянной резьбы.

Мультимедийные инсталляции установлены также на других железнодорожных вокзалах СЖД – в Ростове Великом и Рыбинске Ярославской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.