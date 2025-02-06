В январе текущего года на Московской железной дороге перевезено 57,1 млн пассажиров

09:43

По оперативным данным, в январе 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги перевезено 57,1 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 54,9 млн (+2%), в дальнем следовании – 2,2 млн (-0,1%).

Пассажирооборот в январе составил 2,6 млрд пасс.-км, что на 2,5% больше, чем за январь 2024 года, в том числе в пригородном сообщении – 1,4 млрд пасс.-км (+3%), в дальнем следовании – 1,2 млрд пасс.-км (+2,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.