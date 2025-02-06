Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге в честь 80-летия линии Ижевск – Балезино пройдет акция «Дорога мужества»

2025-02-06 09:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 февраля в Ижевске Горьковская железная дорога проведет историко-культурную акцию «Дорога мужества». Мероприятие состоится на вокзале и приурочено к 80-летию железнодорожной линии Ижевск – Балезино.

Железнодорожники вместе с учениками школы № 10 представят для пассажиров и жителей города специальную театрализованную программу, основанную в том числе на воспоминаниях строителей дороги.

Мероприятие начнется в 16:30 в зале ожидания главного здания вокзального комплекса. Вход для всех желающих свободный.

Кроме того, в этот же день откроется выставка, посвященная строительству линии. На ней будут представлены исторические фотографии и документы. Передвижная экспозиция, подготовленная ижевским филиалом музея ГЖД, будет работать до 15 апреля.

Напомним: 9 февраля законом Удмуртской республики определено как памятная дата – «День окончания строительства и сдачи в эксплуатацию железной дороги Ижевск – Балезино, важного стратегического объекта в годы Великой Отечественной войны», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

