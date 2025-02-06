Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станциях Забайкальской магистрали начали устанавливать cкамейки из переработанного пластика

2025-02-06 09:10
На станциях Забайкальской магистрали начали устанавливать cкамейки из переработанного пластика
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожных станциях Бада и Ясногорск в Забайкальском крае приступили к установке скамеек и урн из переработанных материалов, изготовленных с применением полимерных материалов. В качестве сырья для их производства используют вторичные виды пластика – пакеты, бутылки, канистры и крышки.

Изделия для благоустройства территорий уже поступили на ЗабЖД. Для пассажиров установят комплекты из экоскамеек и урн, выполненных в едином стиле, а также несколько урн для раздельного сбора мусора.

Отметим, что проект реализуется Забайкальской железной дорогой с 2024 года в сотрудничестве с региональным бизнесом, изготавливающим изделия из переработанных материалов. На станциях ЗабЖД уже установлено более 10 современных скамеек и урн из экоматериалов.

В 2025 году работа по установке элементов благоустройства будет продолжена, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru