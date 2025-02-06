На станциях Забайкальской магистрали начали устанавливать cкамейки из переработанного пластика

09:10

На железнодорожных станциях Бада и Ясногорск в Забайкальском крае приступили к установке скамеек и урн из переработанных материалов, изготовленных с применением полимерных материалов. В качестве сырья для их производства используют вторичные виды пластика – пакеты, бутылки, канистры и крышки.

Изделия для благоустройства территорий уже поступили на ЗабЖД. Для пассажиров установят комплекты из экоскамеек и урн, выполненных в едином стиле, а также несколько урн для раздельного сбора мусора.

Отметим, что проект реализуется Забайкальской железной дорогой с 2024 года в сотрудничестве с региональным бизнесом, изготавливающим изделия из переработанных материалов. На станциях ЗабЖД уже установлено более 10 современных скамеек и урн из экоматериалов.

В 2025 году работа по установке элементов благоустройства будет продолжена, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.