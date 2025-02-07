Перевозки контейнеров на Куйбышевской железной дороге в январе 2025 года выросли на 16,5%

За январь 2025 года на Куйбышевской железной дороге количество контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 21,7 тыс. ДФЭ, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 19,6% и составило 13,3 тыс. ДФЭ.
В том числе:
- химикаты и сода – 9 тыс. ДФЭ (+7% к уровню января 2024 года);
- остальные и сборные грузы – 1,4 тыс. ДФЭ (рост – в 6 раз);
- жмыхи – 1 тыс. ДФЭ (рост – более чем в 4 раза);
- черные металлы – 407 ДФЭ (+21,1%);
- химические и минеральные удобрения – 336 ДФЭ (+44,8%);
- нефть и нефтепродукты – 238 ДФЭ (рост – почти в 3 раза);
- продукты перемола – 141 ДФЭ (рост – в 12 раз);
- цветные металлы – 84 ДФЭ (+31,3%);
- метизы – 48 ДФЭ (+54%);
- металлоконструкции – 24 ДФЭ (рост – в 6 раз), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.