Перевозки контейнеров на Куйбышевской железной дороге в январе 2025 года выросли на 16,5%

16:42

За январь 2025 года на Куйбышевской железной дороге количество контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 21,7 тыс. ДФЭ, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 19,6% и составило 13,3 тыс. ДФЭ.

В том числе: