Погрузка экспортного угля на сети РЖД составила 16,2 млн тонн в январе

2025-02-07 16:26
Погрузка экспортного угля на сети РЖД составила 16,2 млн тонн в январе
В январе 2025 года на сети РЖД погрузили 16,2 млн тонн угля в экспортном сообщении. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный прошлого года. В том числе через погранпереходы перевезли 1,7 млн тонн твердого топлива (+12,8%), в направлении портов – 14,5 млн тонн (+5,9%). Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 млн тонн).

На экспорт в восточном направлении в первый месяц года отправлено 9,5 млн тонн угля (+5,5%). На первом месте – Кузбасс (4,6 млн тонн, +2,4%). Также прибавили в экспорте:

  • Новосибирская область (738,5 тыс. тонн, абсолютный рост);
  • Хабаровский край (539 тыс. тонн, рост в 1,6 раза);
  • Забайкальский край (429,2 тыс. тонн, +20%).

Всего в январе 2025 года по сети РЖД перевезли 29,7 млн тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Республика Хакасия (1,2 млн тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 млн тонн, +7,7%), Республика Бурятия (493,3 тыс. тонн, +5,6%).

