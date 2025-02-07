Октябрьская железная дорога представила реконструкцию прибытия в Ленинград первого поезда после прорыва блокады

15:59

Театрализованная реконструкция, посвященная 82 годовщине со дня прибытия в осажденный Ленинград первого после прорыва блокады поезда, состоялась на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга.

Участники реконструкции воссоздали атмосферу событий февраля 1943 года, когда после полуторагодичного разрыва прямого сообщения со страной в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием. Грузовой состав прибыл по железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны, ставшей главной транспортной артерией осажденного города и получившей название «Дорога Победы».

«Для нас большая честь в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год железнодорожной славы в РЖД реконструировать встречу железнодорожного состава, ставшего символом стойкости и несокрушимости Ленинграда», – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Состав ретропоезда, в котором следовали реконструкторы, был представлен паровозом, вагонами-теплушками начала ХХ века, а также историческими классными (пассажирскими) вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны такие вагоны использовались для обеспечения воинских перевозок: для перевозки офицерского состава назначали классные вагоны, рядовой состав перевозился вагонами-теплушками.

После реконструкции делегация ОЖД и ветераны магистрали отправились на станцию Петрокрепость. Именно через эту станцию в годы Великой Отечественной войны пролегал железнодорожный путь, подаривший надежду осажденному Ленинграду. В память о героическом подвиге железнодорожников и строителей Дороги Победы у обелиска «Стальной путь» состоялся торжественный митинг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.