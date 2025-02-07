Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Октябрьская железная дорога представила реконструкцию прибытия в Ленинград первого поезда после прорыва блокады

2025-02-07 15:59
Октябрьская железная дорога представила реконструкцию прибытия в Ленинград первого поезда после прорыва блокады
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Театрализованная реконструкция, посвященная 82 годовщине со дня прибытия в осажденный Ленинград первого после прорыва блокады поезда, состоялась на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга.

Участники реконструкции воссоздали атмосферу событий февраля 1943 года, когда после полуторагодичного разрыва прямого сообщения со страной в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием. Грузовой состав прибыл по железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны, ставшей главной транспортной артерией осажденного города и получившей название «Дорога Победы».

«Для нас большая честь в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год железнодорожной славы в РЖД реконструировать встречу железнодорожного состава, ставшего символом стойкости и несокрушимости Ленинграда», – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Состав ретропоезда, в котором следовали реконструкторы, был представлен паровозом, вагонами-теплушками начала ХХ века, а также историческими классными (пассажирскими) вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны такие вагоны использовались для обеспечения воинских перевозок: для перевозки офицерского состава назначали классные вагоны, рядовой состав перевозился вагонами-теплушками.

После реконструкции делегация ОЖД и ветераны магистрали отправились на станцию Петрокрепость. Именно через эту станцию в годы Великой Отечественной войны пролегал железнодорожный путь, подаривший надежду осажденному Ленинграду. В память о героическом подвиге железнодорожников и строителей Дороги Победы у обелиска «Стальной путь» состоялся торжественный митинг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru