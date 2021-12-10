С начала 2021 года услугами бизнес-зала на вокзале Сочи воспользовались более 8,5 тыс. пассажиров

11:10

С начала 2021 года услугами бизнес-зала на вокзальном комплексе станции Сочи воспользовалось более 8,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что Сочи – один из восьми вокзальных комплексов, где реализован проект «Бизнес-залы нового формата». Такие же залы расположены на Ленинградском и Павелецком вокзалах в Москве, на Московском – в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и Иванове.

В бизнес-залах нового формата предлагается широкий выбор услуг, который учитывает потребности современного пассажира. Для посетителей представлены «шведский стол», комфортная рабочая и лаундж-зоны, детский игровой уголок. Кроме того, в них можно заказать дополнительные услуги: комнату для проведения переговоров и деловых встреч, индивидуальное сопровождение по вокзальному комплексу или трансфер.

Стоит отметить, что новый формат бизнес-залов высоко оценили и эксперты. В начале декабря этого года Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «ЖД» стала лауреатом XI Премии «Время инноваций-2021» в номинации «Сервисное решение года» категории «Транспортные услуги» за проект «Бизнес-залы нового формата на железнодорожных вокзалах», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.