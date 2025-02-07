Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны для пассажиров на 8 вокзалах Московской железной дороги

14:29

На вокзалах Брянск-Орловский, Орел, Смоленск, на Московском вокзале в Туле, а также на Белорусском, Ярославском, Киевском и Казанском вокзалах в Москве запустили новые аудиоэкскурсии, благодаря которым путешествия по стране станут более увлекательными и познавательными.

Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями, сценарии составляются с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записываются аудиогиды голосами актеров.

Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России. Так, например, участникам аудиоэкскурсии по вокзалу Орел по время прогулки расскажут о знаменитых орловцах, изображенных на разноцветных витражных окнах в зале ожидания, и о башенных часах, которые до сих пор исполняют мелодию орловского композитора Василия Калинникова. Слушатели на Ярославском вокзале узнают, чем вдохновлялся архитектор Федор Шехтель при проектировании здания, где начинается знаменитая Транссибирская магистраль и какой вокзал на другом конце страны можно назвать его близнецом.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое свободное время. Достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Напомним: экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.