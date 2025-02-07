Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В одной из школ Кулоя Архангельской области железнодорожники оборудовали профориентационный класс

2025-02-07 14:15
В одной из школ Кулоя Архангельской области железнодорожники оборудовали профориентационный класс
Северная железная дорога оборудовала профориентационный класс в средней школе № 15 поселка Кулой Архангельской области. При поддержке железнодорожников в аудитории проведен ремонт, приобретена настенная интерактивная панель, 3D-принтер, новое оборудование и приборы, эргономичная мебель. Класс оформлен в корпоративном стиле РЖД. Помимо школьных уроков, в нем будут проводиться профориентационные занятия: ученики познакомятся с работой железных дорог, узнают о том, какие задачи стоят перед ОАО «РЖД» и какие специальности для их решения сейчас востребованы, где можно получить профильное образование.

С будущего учебного года в школе планируется организовать специализированный класс для углубленной подготовки старшеклассников по предметам, необходимым для поступления в образовательные учебные заведения по железнодорожным специальностям.

Сотрудничество железнодорожников со школами позволяет планомерно организовывать целевое обучение, практику и последующее трудоустройство выпускников. В 4 общеобразовательных учреждениях на полигоне Северной магистрали (в Костроме, Архангельске, Вологде, Котласе) функционируют железнодорожные специализированные классы, созданные при поддержке ОАО «РЖД». В них обучаются старшеклассники (9-11 классы). В 2024 году при содействии компании были оборудованы специализированные классы в лицее в Костроме и средней школе в поселке Коноша Архангельской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

