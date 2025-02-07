Горьковская магистраль отреставрирует памятные объекты в преддверии 80-летия Великой Победы

14:07

Кировские железнодорожники начали реставрационные работы 20 мемориальных мест в рамках подготовки к празднованию 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Будут облагорожены территории у мемориальных комплексов:

обелиск воинам-путиловцам на станции Ардаши;

мемориал «Они сражались за Родину» на станции Опарино;

памятник воинам-железнодорожникам на станциях Мураши и Зуевка;

памятник «Слава павшим героям» на станции Вазюк;

памятник погибшим работникам паровозного депо станции Киров;

памятный камень ветеранам локомотивного депо Лянгасово;

памятник железнодорожникам вагонного депо Лянгасово.

Также будут обновлены мемориальные доски в честь героев-железнодорожников, расположенные на административных зданиях и вокзалах станций Лянгасово, Киров и Пинюг.

Напомним: на Горьковской железной дороге стартовала акция по сбору книг о Великой Отечественной войне, в том числе и детской литературы, которая продлится до 15 апреля 2025 года. Любой желающий может отдать в дар книги в дорожно-научно-технические библиотеки магистрали.

В мае на крупных железнодорожных вокзалах пройдет акция «Книга в дорогу» под девизом «Память сильнее времени». Собранные книги будут представлены вниманию пассажиров: они смогут взять любой экземпляр с собой в дорогу, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.