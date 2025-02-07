Перевозки пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге в январе 2025 года выросли на 8%

13:56

В январе 2025 года на СКЖД было отправлено 4,1 млн пассажиров, что на 8% превышает аналогичный показатель первого месяца 2024 года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило порядка 2,8 млн человек (+10%), в дальнем следовании – 1,3 млн человек (+5%).

Пассажирооборот на СКЖД в январе 2025 года составил более 1,1 млрд пасс.-км, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9%, составив 101,5 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 4% (1 млрд пасс.-км), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.