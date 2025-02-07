Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный поезд «Нижегородец» пополнился обновленными вагонами

2025-02-07 12:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Составы фирменного поезда № 35/36 «Нижегородец», курсирующего по маршруту Нижний Новгород – Москва, пополнились модернизированными пассажирскими вагонами.

«В прошлом году совместно с АО «ФПК» мы обновили составы фирменных поездов «Волга» и «Поволжье». В общей сложности, на магистраль поступило 38 современных пассажирских вагонов. В этом году мы продолжили такую работу, начав с обновления легендарного «Нижегородца». Уверен: пассажиры оценят их оснащенность, удобство и комфорт», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Штабные вагоны оборудованы системами климат-контроля, поддерживающими постоянную комфортную температуру воздуха, душевыми, а также экологически чистыми санитарными комнатами и контейнерами для раздельного сбора мусора. Купе оснащены розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками со шрифтом Брайля.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров увеличено купе для маломобильных граждан и их сопровождающих, которое теперь имеет прямой доступ к санитарной комнате. Также в вагонах появилось специализированное багажное купе.

В рамках реализации новой концепции питания в поездах обновленные вагоны оборудованы буфетной зоной, оснащенной современной бытовой техникой.

Добавим, что одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Поступающий снаружи воздух проходит двухступенчатую систему фильтрации, которая удерживает пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, полностью безопасных для людей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

