Центры продажи услуг на Забайкальской магистрали в 2024 году привлекли 158 новых клиентов

В 2024 году специалисты Центров продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Забайкальской железной дороге привлекли на магистраль 158 новых клиентов из Забайкалья и Приамурья. Среди них – предприятия агропромышленного комплекса Амурской области, для которых были организованы отправки зерен бобов со станции Березовский-Восточный (8 тыс. тонн), а также молока со станции Благовещенск (7,9 тыс. тонн).

Всего в 2024 году по линии колл-центра ОАО «РЖД» сотрудниками ЦПУ было обработано почти 2,5 тыс. обращений клиентов Забайкальского края и Амурской области.

Железнодорожники постоянно развивают перечень предоставляемых сервисов, а также расширяют географию перевозок. Так, в 2024 году совместно с китайскими партнерами на станции Маньчжурия организована услуга по очистке полувагонов после выгрузки сыпучих грузов. Сервис позволяет возвращать из КНР подвижной состав, полностью подготовленный к новой погрузке любого вида грузов.

Для перевозки крупногабаритного оборудования со станции Краснокаменск совместно с АО «РЖД Логистика» оказан комплекс услуг по предоставлению специализированных вагонов транспортеров. Также организована первая отправка автомобильных тягачей из Китая. Техника была погружена на универсальные платформы на приграничной станции Забайкальск и отправлена в европейскую часть России. Ранее автомобили от границы с Китаем до пункта назначения следовали своим ходом.

Для двух действующих клиентов организованы перевозки зерновых грузов по новым маршрутам: со станций Поярково и Завитая до станции Блюхер Дальневосточной магистрали отправлено 3,2 тыс. тонн зерна кукурузы. Также в октябре состоялась первая перевозка судовой партии зерна (партия груза, достаточная для загрузки целого судна): со станции Возжаевка на станцию Владивосток перевезено 4,76 тыс. тонн.

Продолжила набирать популярность среди грузоотправителей услуга ускоренной доставки «Грузовой экспресс». В 2024 году в рамках этого сервиса было отправлено 24,5 тыс. выгонов. Это на 14,6% больше, чем годом ранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.