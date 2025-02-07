В 2024 году на объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги собрано почти 5 тонн пластика

10:33

В 2024 году на объектах пассажирской инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги было собрано 4,8 тонн пластиковых отходов.

Благодаря системе раздельного сбора мусора на переработку направляется пластик, оставленный пассажирами на вокзалах, платформах и в вагонах поездов и электричек.

Помимо специализированных контейнеров, прием пустых пластиковых бутылок на ВСЖД осуществляется через фандоматы. Они установлены на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское. В прошлом году благодаря их работе удалось собрать почти 45 тыс. единиц использованной тары общим весом более 1,7 тонн.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Добавим, что работниками ВСЖД отдельно осуществляется сбор пластиковых крышек через специализированные контейнеры, установленные в административных зданиях магистрали. По мере наполнения их содержимое передается специализированным организациям для дальнейшей переработки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.