Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги собрано почти 5 тонн пластика

2025-02-07 10:33
В 2024 году на объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги собрано почти 5 тонн пластика
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году на объектах пассажирской инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги было собрано 4,8 тонн пластиковых отходов.

Благодаря системе раздельного сбора мусора на переработку направляется пластик, оставленный пассажирами на вокзалах, платформах и в вагонах поездов и электричек.

Помимо специализированных контейнеров, прием пустых пластиковых бутылок на ВСЖД осуществляется через фандоматы. Они установлены на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское. В прошлом году благодаря их работе удалось собрать почти 45 тыс. единиц использованной тары общим весом более 1,7 тонн.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Добавим, что работниками ВСЖД отдельно осуществляется сбор пластиковых крышек через специализированные контейнеры, установленные в административных зданиях магистрали. По мере наполнения их содержимое передается специализированным организациям для дальнейшей переработки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru