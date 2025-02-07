Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 3 года с момента запуска «Западного радиуса» в Башкирии перевезено более 1,4 млн пассажиров

2025-02-07 09:52
За 3 года с момента запуска «Западного радиуса» в Башкирии перевезено более 1,4 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 3 года с момента запуска «Западного радиуса» на Куйбышевской железной дороге в Башкирии пригородными поездами по маршруту Уфа – Приютово – Абдулино перевезено более 1,4 млн пассажиров.

С 1 февраля 2022 года составы по маршруту Уфа – Приютово – Уфа курсировали ежедневно. С 1 апреля 2022 года в рейс вышли первые в республике «Ласточки», а с 15 апреля того же года «Западный радиус» продлили до станции Абдулино Оренбургской области. В пути предусмотрены остановки на станциях Дёма, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково.

Количество пассажиров, пользующихся услугами этого маршрута, постоянно растет. Запуск нового поезда позволил значительно сократить время в пути, обеспечил комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

Подвижной состав оборудован климатической установкой с функцией обеззараживания воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств, специальными площадками для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках и подъемники для их посадки и высадки.

С ноября 2023 года в дни пикового спроса между Уфой и Приютово курсируют сдвоенные составы поездов «Ласточка», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru