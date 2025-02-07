За 3 года с момента запуска «Западного радиуса» в Башкирии перевезено более 1,4 млн пассажиров

За 3 года с момента запуска «Западного радиуса» на Куйбышевской железной дороге в Башкирии пригородными поездами по маршруту Уфа – Приютово – Абдулино перевезено более 1,4 млн пассажиров.

С 1 февраля 2022 года составы по маршруту Уфа – Приютово – Уфа курсировали ежедневно. С 1 апреля 2022 года в рейс вышли первые в республике «Ласточки», а с 15 апреля того же года «Западный радиус» продлили до станции Абдулино Оренбургской области. В пути предусмотрены остановки на станциях Дёма, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково.

Количество пассажиров, пользующихся услугами этого маршрута, постоянно растет. Запуск нового поезда позволил значительно сократить время в пути, обеспечил комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

Подвижной состав оборудован климатической установкой с функцией обеззараживания воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств, специальными площадками для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках и подъемники для их посадки и высадки.

С ноября 2023 года в дни пикового спроса между Уфой и Приютово курсируют сдвоенные составы поездов «Ласточка», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.