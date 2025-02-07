Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Савёловского направления Московской магистрали изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры

2025-02-07 09:41
Расписание пригородных поездов Савёловского направления Московской магистрали изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале 2025 года изменится расписание некоторых пригородных поездов дальних маршрутов Савёловского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры на участках Дмитров – Савёлово, Дубна – Большая Волга, Яхрома – Икша, где будут проводиться работы по усилению объектов энергоснабжения.

Так, на участке Дмитров – Савёлово на ранее построенных разъездах на остановочных пунктах Власово, Лебзино и Орудьево в течение февраля в утренние и дневные часы будут проходить работы по обустройству объектов энергообеспечения.

Также плановый по ремонт контактной сети пройдет на участках Дубна – Большая Волга и Икша – Яхрома.

Работы будут проводиться в утренние и дневные часы. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru