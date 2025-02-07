Расписание пригородных поездов Савёловского направления Московской магистрали изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры

Расписание пригородных поездов Савёловского направления Московской магистрали изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры

09:41

В феврале 2025 года изменится расписание некоторых пригородных поездов дальних маршрутов Савёловского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры на участках Дмитров – Савёлово, Дубна – Большая Волга, Яхрома – Икша, где будут проводиться работы по усилению объектов энергоснабжения.

Так, на участке Дмитров – Савёлово на ранее построенных разъездах на остановочных пунктах Власово, Лебзино и Орудьево в течение февраля в утренние и дневные часы будут проходить работы по обустройству объектов энергообеспечения.

Также плановый по ремонт контактной сети пройдет на участках Дубна – Большая Волга и Икша – Яхрома.

Работы будут проводиться в утренние и дневные часы. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.