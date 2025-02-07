В 2024 году на пригородных вокзалах Октябрьской магистрали принято порядка 396 тыс. единиц алюминиевой и пластиковой тары для переработки

В 2024 году на малых вокзалах Октябрьской железной дороги с помощью специальных автоматизированных установок было собрано 395,8 тыс. алюминиевых банок и пластиковых бутылок для переработки, из них 92,8 тыс. алюминиевых банок и 303 тыс. пластмассовых бутылок.

На 18 пригородных станциях Октябрьской железной дороги установлен 21 аппарат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В Санкт-Петербурге они установлены на станциях Рыбацкое, Новый Петергоф, Удельная, Зеленогорск, Царское Село, Павловск, в Ленинградской области – на платформах станций Волховстрой, Тихвин, Луга, Лодейное Поле, в Московской области размещено 3 фандомата на платформах в Крюково и 1 – в здании вокзала станции Клин.

Автоматы по приему использованной тары доступны пассажирам на вокзале в Великом Новгороде, станциях Чудово-Московское и Малая Вишера в Новгородской области. На территории Республики Карелия дать вторую жизнь пластику и алюминию можно на вокзалах в Беломорске и Кеми, а в Тверской области – на станциях Вышний Волочек и Ржев-Балтийский.

Наибольшее количество вторсырья было собрано с помощью трех фандоматов на станции Крюково – 158 тыс. бутылок и банок. В Кеми жители и гости Карелии сдали для вторичной переработки почти 41 тыс. использованной пластиковой и алюминиевой тары. Посетители железнодорожного вокзала в Зеленогорске (Санкт-Петербург) сдали около 31,5 тыс. пустых пластмассовых и алюминиевых упаковок.

Все фандоматы имеют бонусную систему: за каждую единицу товара пользователю начисляются баллы, которые затем можно обменять на скидки у компаний-партнеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.