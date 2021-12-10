Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда назначены из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт и Кисловодск на новогодние праздники

2021-12-10 15:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул назначены дополнительные поезда № 655/656 Ростов-Главный – Имеретинский Курорт и № 683/684 Ростов-Главный – Кисловодск.

Всего на предстоящие праздничные дни холдинг «ЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов . Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим крупнейшие региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.

При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование поездов для перевозок организованных групп детей, а также специальных туристических поездов.

Для любителей горнолыжного спорта назначена «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника. На Черноморском побережье во время новогодних праздников будет ходить туристический поезд «Сочи» сообщением Туапсе – Гагра.

Билеты на все дополнительные поезда можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

