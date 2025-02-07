Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Горьковская железная дорога обновит почти 280 км пути

2025-02-07 09:26
В 2025 году Горьковская железная дорога обновит почти 280 км пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники ГЖД в 2025 году капитально отремонтируют около 280 км железнодорожного полотна. Кроме того, будет произведена замена 127 стрелочных переводов.

Железнодорожники проведут работы по замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке балласта. Также будет произведена укладка бесстыкового пути.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках Фаленки – Яр, Оричи – Стрижи, Лянгасово – Поздино, Альмеж – Новый – в Кировской области, Шеманиха – Уста, Сатис – Берещино, Пологовка – Сережа, Линда – Тарасиха – в Нижегородской области и Тарктовый – Арзамасский – Бобыльская – на стыке Нижегородской и Владимирской областей.

Кроме того, капитальный ремонт пути будет произведен на участках Кленовский – Бисертский Завод и Черная Речка – Пудлинговый – в Свердловской области, Торфопродукт – Нечаевская – во Владимирской области, Бирюли – Куркачи – в Республике Татарстан, Кизнер – Саркуз – в Удмуртской республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

Напомним: в ходе путеремонтной кампании на Горьковской магистрали уложено почти 174 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, Татарстане и Удмуртии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru