В 2025 году Горьковская железная дорога обновит почти 280 км пути

09:26

Работники ГЖД в 2025 году капитально отремонтируют около 280 км железнодорожного полотна. Кроме того, будет произведена замена 127 стрелочных переводов.

Железнодорожники проведут работы по замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке балласта. Также будет произведена укладка бесстыкового пути.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках Фаленки – Яр, Оричи – Стрижи, Лянгасово – Поздино, Альмеж – Новый – в Кировской области, Шеманиха – Уста, Сатис – Берещино, Пологовка – Сережа, Линда – Тарасиха – в Нижегородской области и Тарктовый – Арзамасский – Бобыльская – на стыке Нижегородской и Владимирской областей.

Кроме того, капитальный ремонт пути будет произведен на участках Кленовский – Бисертский Завод и Черная Речка – Пудлинговый – в Свердловской области, Торфопродукт – Нечаевская – во Владимирской области, Бирюли – Куркачи – в Республике Татарстан, Кизнер – Саркуз – в Удмуртской республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

Напомним: в ходе путеремонтной кампании на Горьковской магистрали уложено почти 174 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, Татарстане и Удмуртии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.