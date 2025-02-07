Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс на Красноярской железной дороге 8 февраля

Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс на Красноярской железной дороге 8 февраля

09:20

8 февраля новый ускоренный электропоезд КрасЖД «Дивногорский экспресс» совершит свой первый рейс из Красноярска в Дивногорск. Он начнет курсировать между городами по субботам.

В маршрут войдут только 3 станции, на которых будет производиться посадка и высадка пассажиров: Красноярск, Овсянка и Дивногорск.

Такой формат – путешествие на экспрессе «выходного дня» – дополнительная возможность для туристов, жителей и гостей столицы Красноярского края с комфортом совершить поездку по самой красивой ветке КрасЖД, увидеть мощный Енисей и Ману, Красноярские Столбы, побывать в Национальном центре писателя В. П. Астафьева и на набережной Дивногорска.

В пути следования пассажиры могут воспользоваться дополнительной услугой: для них проведут экскурсию профессиональные гиды, которые расскажут о местных достопримечательностях, истории Красноярска, строительстве пассажирской ветки Красноярск– Дивногорск и знаменитой Красноярской ГЭС, о жизни и творчестве великого сибиряка Виктора Астафьева.

Расписание субботнего экспресса составлено таким образом, чтобы все желающие смогли вернуться на нем обратно в Красноярск после прогулки по Дивногорску или посещения Овсянки.

Отправляться со станции Красноярск поезд будет в 10:38, прибывать в Овсянку – в 11:15, в Дивногорск – в 11:30. В обратном направлении отправление из Дивногорска – в 13:38, прибытие на станцию Овсянка – в 13:52, прибытие на станцию Красноярск – в 14:25, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.