Инвестиции в развитие Свердловской магистрали в 2024 году составили 81,5 млрд рублей

14:24

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской железной дороги в 2024 году составили 81,5 млрд рублей. Это на 37,2% больше показателя предыдущего года, когда инвестиционная программа достигла рекордных на тот момент 59,4 млрд рублей.

Структура вложений обусловлена приоритетами на обновление подвижного состава, развитие пропускной способности магистрали, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок, обеспечение транспортной, информационной безопасности и проектов в сфере квантовых коммуникаций.

На дорогу поступило 19 современных российских электричек ЭС104 «Финист», модернизированный российский электропоезд ЭП2ДМ, 3 секции для рельсовых автобусов РА3, 4 комфортабельных вагона с местами для сидения. Парк локомотивов пополнился за счет 30 грузовых электровозов 3ЭС6 «Синара» и 5 магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

Почти треть средств направлена на развитие существующих железнодорожных линий, обновление предприятий путевого комплекса, локомотивного и вагонного хозяйств, оборудования и устройств электроснабжения, управления движением поездов. Всеми видами ремонта обновлено более 430 км пути.

Важнейшим инфраструктурным проектом стало развитие участка Пермь – Соликамск для освоения перспективного грузопотока с предприятий Березниковско-Соликамского узла. В 2024 году выполнены работы по реконструкции станций Яйва и Парма, развернуто строительство тяговых подстанций Ярино и Няр, продолжено удлинение железнодорожных путей на станции Соликамск-II.

В целях развития Пермского железнодорожного узла продолжается строительство железнодорожного обхода Перми с мостовым переходом через Каму, реконструкция станции Пермь-Сортировочная. В 2024 году на станции выполнен основной этап реконструкции одного из транзитных парков, проведено удлинение приемоотправочных путей и обновление контактной сети, модернизирована система управления движением. Новая инфраструктура рассчитана на пропуск грузовых поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (до 100 условных вагонов).

Существенное внимание уделено программе развития инфраструктуры для привлечения на железную дорогу новых грузов и повышения качества обслуживания грузоотправителей. В 2024 году завершены работы по развитию станции Аппаратная в Екатеринбурге. Построен новый парк для приема и отправки контейнерных поездов, модернизированы системы управления движением поездов и тяги. Это дало возможность увеличить объем перевозок грузов ТЛЦ «Уральский», повысить эффективность грузового движения всего Екатеринбургского железнодорожного узла, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.