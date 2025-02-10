Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Парк пригородных поездов Калининградской железной дороги пополнился еще одной «Ласточкой»

2025-02-10 12:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Еще один состав электропоезда ЭС2Г прибыл на Калининградскую железную дорогу в конце января 2025 года. После проверки всех систем и технического обслуживания 11 по счету «Ласточка» начала курсировать на магистрали.

Электропоезд уже совершил первый рейс по маршруту Калининград – Светлогорск и далее продолжит курсировать на приморских направлениях магистрали.

Светлогорское и зеленоградское направления наиболее востребованы у пассажиров пригородных поездов. В прошлом году пассажиропоток в эти курортные города составил 89% от общего числа перевезенных гостей и жителей янтарного края. В январе 2025 года поездки на «Ласточках» совершили около 412 тыс. человек. Пополнение парка электропоездов позволит увеличить количество рейсов к морю к началу летнего сезона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

