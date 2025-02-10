В 2024 году на Московской железной дороге отремонтировали 423 пешеходных перехода через пути

11:07

В целях предупреждения травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в 2024 году было отремонтировано 423 пешеходных перехода, из них на 385 проведен текущий ремонт, на 38 – капитальный.

Также для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В частности, в 2024 году совместно с транспортной полицией было организовано 7612 рейдов по предотвращению и выявлению нарушений на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, проведено 10265 профилактических лекций и бесед. На них роздано почти 70 тыс. тематических листовок и буклетов.

Комплексная работа позволила по итогам 2024 года снизить количество несчастных случаев на 7,2%, до 612. Всего за последние 10 лет этот показатель уменьшился вдвое. При этом снижение количества случаев травмирования происходит на фоне роста интенсивности движения поездов, в том числе за счет запуска МЦК и МЦД, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.