Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Московской железной дороге отремонтировали 423 пешеходных перехода через пути

2025-02-10 11:07
В 2024 году на Московской железной дороге отремонтировали 423 пешеходных перехода через пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях предупреждения травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в 2024 году было отремонтировано 423 пешеходных перехода, из них на 385 проведен текущий ремонт, на 38 – капитальный.

Также для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В частности, в 2024 году совместно с транспортной полицией было организовано 7612 рейдов по предотвращению и выявлению нарушений на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, проведено 10265 профилактических лекций и бесед. На них роздано почти 70 тыс. тематических листовок и буклетов.

Комплексная работа позволила по итогам 2024 года снизить количество несчастных случаев на 7,2%, до 612. Всего за последние 10 лет этот показатель уменьшился вдвое. При этом снижение количества случаев травмирования происходит на фоне роста интенсивности движения поездов, в том числе за счет запуска МЦК и МЦД, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru