Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в январе 2025 года выросли в 1,6 раза

11:00

В январе 2025 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 26,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров выросло почти в 2 раза и составило 24,8 тыс. ДФЭ. В них перевезено 266,8 тыс. тонн грузов (рост – в 1,7 раза к январю 2024 года), в том числе: