Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в январе 2025 года выросли в 1,6 раза

В январе 2025 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 26,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров выросло почти в 2 раза и составило 24,8 тыс. ДФЭ. В них перевезено 266,8 тыс. тонн грузов (рост – в 1,7 раза к январю 2024 года), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 5,2 тыс. ДФЭ (рост – в 2,1 раза);
- химикатов и соды – 4,8 тыс. ДФЭ (+37,5%);
- метизов – 4,1 тыс. ДФЭ (рост – в 2,3 раза);
- промышленных товаров народного потребления – 3,9 тыс. ДФЭ (рост – в 2 раза);
- машин, станков и двигателей – 2,4 тыс. ДФЭ (рост – в 2,4 раза);
- бумаги – 1,3 тыс. ДФЭ (рост – в 4,1 раза);
- продовольственных товаров – 1,1 тыс. ДФЭ (рост – в 2,9 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.