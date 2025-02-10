В 2024 году более 37 тыс. сотрудников Октябрьской магистрали прошли обучение по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации

Ежегодно для развития кадрового потенциала РЖД на Октябрьской железной дороге проводится обучение сотрудников по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В 2024 году удостоверения об окончании программ профессионального развития получили свыше 33 тыс. человек, в том числе в целях совершенствования профессиональных и корпоративных компетенций повысили квалификацию 16 тыс. руководителей и специалистов железной дороги. По программам профессиональной подготовки обучено 4,5 тыс. человек.

В системе дистанционного обучения работники Октябрьской железной дороги освоили более 210 тыс. курсов по развитию управленческих и профессиональных компетенций.

Обучение сотрудников проводится преимущественно в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций. Кроме того, для подготовки высококлассных специалистов ОЖД сотрудничает с ведущими вузами России – Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I, Российским университетом транспорта и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.