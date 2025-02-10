В январе текущего года на Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ

В январе 2025 года по Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,6% больше, чем в январе прошлого года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 33,3 тыс. ДФЭ (-18,1%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 0,4%, до 49,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +6,3%), в том числе:
- химических и минеральных удобрений – 22,4 тыс. ДФЭ (+13,1%);
- бумаги – 7,5 тыс. ДФЭ (+13,9%);
- лесных грузов – 4,1 тыс. ДФЭ (-7,9%);
- автомобилей и комплектующих – 2,6 тыс. ДФЭ (-2,6%);
- цветной руды и серного сырья – 2 тыс. ДФЭ (+1,1%);
- строительных грузов – 1,8 тыс. ДФЭ (+6,8%);
- нефти и нефтепродуктов – 0,3 тыс. ДФЭ (-81,1%);
- цветных металлов – 0,6 тыс. ДФЭ (+24,8%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 0,3 тыс. ДФЭ (-36,2%);
- промышленных товаров – 0,4 тыс. ДФЭ (-4,5%);
- картофеля, овощей и фруктов – 0,4 тыс. ДФЭ (+4%);
- остальных продовольственных товаров – 2 тыс. ДФЭ (-5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.