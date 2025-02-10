В январе текущего года на Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ

В январе 2025 года по Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,6% больше, чем в январе прошлого года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 33,3 тыс. ДФЭ (-18,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 0,4%, до 49,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +6,3%), в том числе: