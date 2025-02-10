Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе текущего года на Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ

2025-02-10 10:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года по Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 96,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,6% больше, чем в январе прошлого года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 33,3 тыс. ДФЭ (-18,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 0,4%, до 49,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +6,3%), в том числе:

  • химических и минеральных удобрений – 22,4 тыс. ДФЭ (+13,1%);
  • бумаги – 7,5 тыс. ДФЭ (+13,9%);
  • лесных грузов – 4,1 тыс. ДФЭ (-7,9%);
  • автомобилей и комплектующих – 2,6 тыс. ДФЭ (-2,6%);
  • цветной руды и серного сырья – 2 тыс. ДФЭ (+1,1%);
  • строительных грузов – 1,8 тыс. ДФЭ (+6,8%);
  • нефти и нефтепродуктов – 0,3 тыс. ДФЭ (-81,1%);
  • цветных металлов – 0,6 тыс. ДФЭ (+24,8%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 0,3 тыс. ДФЭ (-36,2%);
  • промышленных товаров – 0,4 тыс. ДФЭ (-4,5%);
  • картофеля, овощей и фруктов – 0,4 тыс. ДФЭ (+4%);
  • остальных продовольственных товаров – 2 тыс. ДФЭ (-5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
