В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ

В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 2,4% и составило 33,8 тыс. ДФЭ (перевезено 436,8 тыс. тонн грузов, +5,4%).
В январе в том числе перевезено:
- бумаги – 7,3 тыс. ДФЭ (+7,9% к уровню января 2024 года);
- лесных грузов – 6,6 тыс. (-6,2%);
- метизов – 3,6 тыс. (+28,8%);
- цветных металлов – 3 тыс. (рост – в 1,4 раза);
- промышленных товаров – 2,9 тыс. (-5,8%);
- химикатов и соды – 2,2 тыс. (+21,6%);
- машин, станков и двигателей – 2,1 тыс. (рост – в 1,4 раза);
- остальных и сборных грузов – 1 тыс. (+18%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.