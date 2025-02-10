Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ

2025-02-10 10:02
В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 2,4% и составило 33,8 тыс. ДФЭ (перевезено 436,8 тыс. тонн грузов, +5,4%).

В январе в том числе перевезено:

  • бумаги – 7,3 тыс. ДФЭ (+7,9% к уровню января 2024 года);
  • лесных грузов – 6,6 тыс. (-6,2%);
  • метизов – 3,6 тыс. (+28,8%);
  • цветных металлов – 3 тыс. (рост – в 1,4 раза);
  • промышленных товаров – 2,9 тыс. (-5,8%);
  • химикатов и соды – 2,2 тыс. (+21,6%);
  • машин, станков и двигателей – 2,1 тыс. (рост – в 1,4 раза);
  • остальных и сборных грузов – 1 тыс. (+18%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru