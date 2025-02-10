В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ

В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 45,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 2,4% и составило 33,8 тыс. ДФЭ (перевезено 436,8 тыс. тонн грузов, +5,4%).

В январе в том числе перевезено: