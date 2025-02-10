На вокзале Чита-2 запущено в работу оборудование для досмотра багажа

На входах в железнодорожный вокзал станции Чита-2 запустили в эксплуатацию оборудование досмотра багажа. Сотрудники подразделения транспортной безопасности теперь будут проверять содержимое сумок и чемоданов граждан с помощью специализированной рентген-установки.
Новая аппаратура дополнила зоны досмотра, ранее оснащенные рамками металлодетектора. Устройства позволяют увидеть содержимое багажа, обнаружить взрывчатые и другие запрещенные вещества. Это будет способствовать повышению уровня безопасности посетителей вокзала и сотрудников пассажирского комплекса.
Оборудование установлено на входах в билетные кассы вокзала и вблизи касс междугороднего сообщения. Поскольку процедура занимает некоторое время, ЗабЖД просит пассажиров и посетителей вокзала приходить в здание заблаговременно до посадки в поезд и учитывать время на проведение досмотра.
Отметим, что нововведение реализовано в соответствии с федеральным законом «О транспортной безопасности».
Оснащение вокзальных комплексов ЗабЖД специализированными рентгено-телевизионными установками ведется с 2018 года. В настоящее время они работают на 23 станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.