На вокзале Чита-2 запущено в работу оборудование для досмотра багажа

2025-02-10 09:11
На вокзале Чита-2 запущено в работу оборудование для досмотра багажа
На входах в железнодорожный вокзал станции Чита-2 запустили в эксплуатацию оборудование досмотра багажа. Сотрудники подразделения транспортной безопасности теперь будут проверять содержимое сумок и чемоданов граждан с помощью специализированной рентген-установки.

Новая аппаратура дополнила зоны досмотра, ранее оснащенные рамками металлодетектора. Устройства позволяют увидеть содержимое багажа, обнаружить взрывчатые и другие запрещенные вещества. Это будет способствовать повышению уровня безопасности посетителей вокзала и сотрудников пассажирского комплекса.

Оборудование установлено на входах в билетные кассы вокзала и вблизи касс междугороднего сообщения. Поскольку процедура занимает некоторое время, ЗабЖД просит пассажиров и посетителей вокзала приходить в здание заблаговременно до посадки в поезд и учитывать время на проведение досмотра.

Отметим, что нововведение реализовано в соответствии с федеральным законом «О транспортной безопасности».

Оснащение вокзальных комплексов ЗабЖД специализированными рентгено-телевизионными установками ведется с 2018 года. В настоящее время они работают на 23 станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

