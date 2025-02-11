Более 450 малых вокзалов на сети РЖД подключены к автоматизированной системе удаленного управления

Холдинг «РЖД» увеличивает эффективность работы малых вокзалов за счет автоматизированной системы удаленного управления. В 2024 году на автоматизированную систему удаленного управления были переведены более 50 малых вокзалов, например, вокзалы на станциях Шингак-Куль в Республике Башкортостан, Берендеево в Ярославской области, Давыдовка в Воронежской области, Карачев в Брянской области, Теплая Гора в Пермском крае и др.

Такой системой оснащаются, в основном, малодеятельные вокзалы, где отсутствует дежурный персонал. Она позволяет снизить затраты на эксплуатацию, полностью обеспечив их функциональность в круглосуточном режиме, в том числе:

доступ в зал ожидания для пассажиров в любое время суток;

информирование пассажиров и аудиосвязь с диспетчерским центром;

контроль температуры и режима освещения на вокзале;

видеонаблюдение и противопожарную безопасность.

Диспетчер управляет работой сразу нескольких вокзалов в разных регионах. Он удаленно корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления, консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи и т. д.

Всего таких объектов на сети РЖД уже более 450. Работа по переводу на автоматизированную систему удаленного управления будет продолжена и в 2025 году.