Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 450 малых вокзалов на сети РЖД подключены к автоматизированной системе удаленного управления

2025-02-11 17:50
Более 450 малых вокзалов на сети РЖД подключены к автоматизированной системе удаленного управления
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» увеличивает эффективность работы малых вокзалов за счет автоматизированной системы удаленного управления. В 2024 году на автоматизированную систему удаленного управления были переведены более 50 малых вокзалов, например, вокзалы на станциях Шингак-Куль в Республике Башкортостан, Берендеево в Ярославской области, Давыдовка в Воронежской области, Карачев в Брянской области, Теплая Гора в Пермском крае и др.

Такой системой оснащаются, в основном, малодеятельные вокзалы, где отсутствует дежурный персонал. Она позволяет снизить затраты на эксплуатацию, полностью обеспечив их функциональность в круглосуточном режиме, в том числе:

  • доступ в зал ожидания для пассажиров в любое время суток;
  • информирование пассажиров и аудиосвязь с диспетчерским центром;
  • контроль температуры и режима освещения на вокзале;
  • видеонаблюдение и противопожарную безопасность.

Диспетчер управляет работой сразу нескольких вокзалов в разных регионах. Он удаленно корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления, консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи и т. д.

Всего таких объектов на сети РЖД уже более 450. Работа по переводу на автоматизированную систему удаленного управления будет продолжена и в 2025 году.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru