Горьковская железная дорога стала победителем конкурса по социальной эффективности

16:15

Горьковская железная дорога стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2024 года в номинации «За формирование здорового образа жизни».

«Магистраль принимает участие в конкурсе с 2013 года. Здесь учитываются наличие образовательных программ и работа с кадровым резервом, трудовые династии и созданные условия для развития профессиональных компетенций, развитие спорта и формирование здорового образа жизни. Это отличная возможность продемонстрировать наши достижения в развитии социальной сферы», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

По итогам 2024 года Горьковская железная дорога стала лидером в трех номинациях на региональном этапе конкурса – «За формирование здорового образа жизни», «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства».

Магистраль регулярно проводит активную работу по приобщению железнодорожников к занятию спортом и ведению здорового образа жизни. Так, на постоянной основе проводятся соревнования и спартакиады по хоккею, футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию и др.

На спортивных объектах Горьковской магистрали активно функционируют около 100 групп в секциях по 14 видам спорта, где занимаются почти 1,5 тыс. человек, больше половины из них – железнодорожники. Кроме того, в 2024 году на базе ГЖД состоялся финал спортивного фестиваля ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ – «ЛОКО. Мы вместе» в Казани, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.