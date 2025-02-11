Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога стала победителем конкурса по социальной эффективности

2025-02-11 16:15
Горьковская железная дорога стала победителем конкурса по социальной эффективности
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2024 года в номинации «За формирование здорового образа жизни».

«Магистраль принимает участие в конкурсе с 2013 года. Здесь учитываются наличие образовательных программ и работа с кадровым резервом, трудовые династии и созданные условия для развития профессиональных компетенций, развитие спорта и формирование здорового образа жизни. Это отличная возможность продемонстрировать наши достижения в развитии социальной сферы», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

По итогам 2024 года Горьковская железная дорога стала лидером в трех номинациях на региональном этапе конкурса – «За формирование здорового образа жизни», «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства».

Магистраль регулярно проводит активную работу по приобщению железнодорожников к занятию спортом и ведению здорового образа жизни. Так, на постоянной основе проводятся соревнования и спартакиады по хоккею, футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию и др.

На спортивных объектах Горьковской магистрали активно функционируют около 100 групп в секциях по 14 видам спорта, где занимаются почти 1,5 тыс. человек, больше половины из них – железнодорожники. Кроме того, в 2024 году на базе ГЖД состоялся финал спортивного фестиваля ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ – «ЛОКО. Мы вместе» в Казани, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru