Перевозки контейнеров на Свердловской магистрали в январе текущего года выросли на 12,2%

В январе 2025 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 43,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Внутри страны отправлено 21,7 тыс. ДФЭ.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 23,6% и составило 33,2 тыс. ДФЭ (перевезено 594,8 тыс. тонн грузов, +23,1%), в том числе:
- химикаты и сода – 10,5 тыс. ДФЭ (-12,3% к январю 2024 года);
- химические и минеральные удобрения – 4 тыс. (рост – в 4,5 раза);
- лесные грузы – 3,4 тыс. (рост – в 1,4 раза);
- нефть и нефтепродукты – 3 тыс. (+8%);
- зерно – 2,5 тыс. (рост – в 1,8 раза);
- черные металлы – 2,4 тыс. (рост – в 2,3 раза);
- бумага – 2,4 тыс. (-1,8%);
- цветные металлы – 1,9 тыс. (рост – в 2,1 раза);
- огнеупоры – 720 (+8,4%);
- строительные грузы – 668 (+17,6%);
- продовольственные товары – 556 (-7,2%);
- метизы – 338 (+8%);
- продукты перемола – 224 (+6,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.