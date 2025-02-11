Перевозки контейнеров на Свердловской магистрали в январе текущего года выросли на 12,2%

13:51

В январе 2025 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 43,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Внутри страны отправлено 21,7 тыс. ДФЭ.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 23,6% и составило 33,2 тыс. ДФЭ (перевезено 594,8 тыс. тонн грузов, +23,1%), в том числе: