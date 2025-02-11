Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Свердловской магистрали в январе текущего года выросли на 12,2%

2025-02-11 13:51
Перевозки контейнеров на Свердловской магистрали в январе текущего года выросли на 12,2%
В январе 2025 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 43,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Внутри страны отправлено 21,7 тыс. ДФЭ.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 23,6% и составило 33,2 тыс. ДФЭ (перевезено 594,8 тыс. тонн грузов, +23,1%), в том числе:

  • химикаты и сода – 10,5 тыс. ДФЭ (-12,3% к январю 2024 года);
  • химические и минеральные удобрения – 4 тыс. (рост – в 4,5 раза);
  • лесные грузы – 3,4 тыс. (рост – в 1,4 раза);
  • нефть и нефтепродукты – 3 тыс. (+8%);
  • зерно – 2,5 тыс. (рост – в 1,8 раза);
  • черные металлы – 2,4 тыс. (рост – в 2,3 раза);
  • бумага – 2,4 тыс. (-1,8%);
  • цветные металлы – 1,9 тыс. (рост – в 2,1 раза);
  • огнеупоры – 720 (+8,4%);
  • строительные грузы – 668 (+17,6%);
  • продовольственные товары – 556 (-7,2%);
  • метизы – 338 (+8%);
  • продукты перемола – 224 (+6,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
