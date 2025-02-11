Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыта продажа билетов на поезда калининградского направления на майские праздники

2025-02-11 11:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры, желающие совершить поездку из/в Калининград на период майских праздников, уже могут приобрести билеты на поезда дальнего следования.

В этом году количество поездов, связывающих Калининградскую область с другими регионами России, увеличено. Ежедневно 2 поезда курсируют в сообщении Калининград – Москва и 1 – по маршруту Калининград – Санкт-Петербург. По понедельникам, средам и пятницам в составе поезда до Северной столицы отправляется прямой беспересадочный вагон до Великого Новгорода, Петрозаводска и Мурманска.

Кроме того, через день курсирует поезд сообщением Калининград – Адлер, в составе которого также 3 раза в неделю отправляются 2 прицепных вагона до Минеральных Вод.

Напомним, что продажа проездных документов на поезда дальнего следования открыта за 90 суток до даты отправления.

Получить актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

