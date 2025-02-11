Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Московской магистрали в январе 2025 года выросли на 6,5%

2025-02-11 09:30
В январе 2025 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 123,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения снизились по сравнению с январем предыдущего года на 9,4% и составили 60,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено 727,8 тыс. тонн грузов (-7,5%), в том числе:

  • химических и минеральных удобрений – 12,8 тыс. ДФЭ (-11,7% к январю 2024 года);
  • строительных грузов – 8,6 тыс. ДФЭ (-27,2%);
  • химикатов и соды – 5,5 тыс. ДФЭ (+2,2%);
  • лесных грузов – 4,8 тыс. ДФЭ (+1,8%);
  • метизов – 2,6 тыс. ДФЭ (-28,6%);
  • промышленных товаров народного потребления – более 2 тыс. ДФЭ (-14,5%);
  • бумаги – 1,5 тыс. ДФЭ (+28%);
  • нефти и нефтепродуктов – 766 ДФЭ (-26%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 716 ДФЭ (+6,5%);
  • черных металлов – 451 ДФЭ (+40,5%);
  • цемента – 418 ДФЭ (-43,4%);
  • остальных и сборных грузов – 2,3 тыс. ДФЭ (-13,5%);
  • мяса и масла – 1,4 тыс. ДФЭ (+6,4%);
  • жмыхов – 1,1 тыс. ДФЭ (рост – в 4 раза);
  • продуктов перемола – 311 ДФЭ (+29,6%);
  • соли – 342 ДФЭ (+20,8%);
  • сахара – 302 ДФЭ (+6,7%);
  • остальных продовольственных товаров – 11,2 тыс. ДФЭ (+6,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
