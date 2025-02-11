Перевозки контейнеров на Московской магистрали в январе 2025 года выросли на 6,5%

В январе 2025 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 123,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения снизились по сравнению с январем предыдущего года на 9,4% и составили 60,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено 727,8 тыс. тонн грузов (-7,5%), в том числе:
- химических и минеральных удобрений – 12,8 тыс. ДФЭ (-11,7% к январю 2024 года);
- строительных грузов – 8,6 тыс. ДФЭ (-27,2%);
- химикатов и соды – 5,5 тыс. ДФЭ (+2,2%);
- лесных грузов – 4,8 тыс. ДФЭ (+1,8%);
- метизов – 2,6 тыс. ДФЭ (-28,6%);
- промышленных товаров народного потребления – более 2 тыс. ДФЭ (-14,5%);
- бумаги – 1,5 тыс. ДФЭ (+28%);
- нефти и нефтепродуктов – 766 ДФЭ (-26%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 716 ДФЭ (+6,5%);
- черных металлов – 451 ДФЭ (+40,5%);
- цемента – 418 ДФЭ (-43,4%);
- остальных и сборных грузов – 2,3 тыс. ДФЭ (-13,5%);
- мяса и масла – 1,4 тыс. ДФЭ (+6,4%);
- жмыхов – 1,1 тыс. ДФЭ (рост – в 4 раза);
- продуктов перемола – 311 ДФЭ (+29,6%);
- соли – 342 ДФЭ (+20,8%);
- сахара – 302 ДФЭ (+6,7%);
- остальных продовольственных товаров – 11,2 тыс. ДФЭ (+6,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.