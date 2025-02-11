Перевозки контейнеров на Московской магистрали в январе 2025 года выросли на 6,5%

09:30

В январе 2025 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 123,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения снизились по сравнению с январем предыдущего года на 9,4% и составили 60,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено 727,8 тыс. тонн грузов (-7,5%), в том числе: