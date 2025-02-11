Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году рекрутинговый центр Забайкальской железной дороги привлек на магистраль более 1200 новых работников

2025-02-11 09:07
В 2024 году рекрутинговый центр Забайкальской железной дороги привлек 1203 нового сотрудника, что на 25% больше, чем в предыдущем, 2023, году.

В настоящее время наиболее востребованными специальностями на ЗабЖД являются помощник машиниста, монтер пути, электромонтер, осмотрщик вагонов, составитель поездов.

Подбор новых сотрудников ведется с использованием интернет-площадок по поиску работы, средств массовой информации и социальных сетей. Также налажено тесное взаимодействие с государственными органами занятости населения.

Магистраль уделяет большое внимание созданию социально-бытовых условий для привлечения кадров. В рамках коллективного договора в ОАО «РЖД» выделяются средства на улучшение условий труда, развитие медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения железнодорожников.

Ежегодно проводится индексация заработной платы. ОАО «РЖД» во всех регионах присутствия реализует и постоянно развивает молодежную политику как одну из составляющих социальной политики компании. В компании существует эффективная система наставничества, которая позволяет влиться в трудовой коллектив и сформировать необходимые профессиональные и личностные компетенции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

