В январе текущего года «Ласточки» на Горьковской железной дороге перевезли более 300 тыс. человек

2025-02-12 16:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростными поездами «Ласточка», курсирующими по Горьковской магистрали в сообщении с Нижним Новгородом, в январе 2025 года перевезено более 300 тыс. человек. Это соответствует результатам первого месяца прошлого года. В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва отправлено более 279 тыс. человек, по маршруту Нижний Новгород – Киров – свыше 13 тыс.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка» за первый месяц текущего года перевезено более 8 тыс. человек. Это в 1,5 раза больше, чем за январь 2024 года.

Напомним, что за январь 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено почти 3 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за первый месяц прошлого года, из них в дальнем следовании – более 762 тыс. (+1,5%), в пригородном сообщении – около 2,2 млн (+6,4%).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

