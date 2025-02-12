РЖД увеличили масштабы развития инфраструктуры в 3 раза за последние 6 лет

Объемы нового строительства на сети в 2024 году достигли рекордного уровня. По сравнению с 2018 годом они возросли в 3 раза. Об этом сообщил на итоговом заседании правления гендиректор РЖД Олег Белозёров.

«Одна из стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года – модернизация и расширение магистральной инфраструктуры в соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года – в части ответственности Российских железных дорог выполнена», – отметил Олег Белозёров.

По его словам, за 6 лет объем инвестпрограммы вырос в 2,8 раза и достиг рекордного максимума. Суммарно инвестпортфель компании за 2018–2024 годы составил свыше 5,6 трлн рублей. Финансирование проектов обновления инфраструктуры увеличилось более чем в 2 раза с 2018 года. Все целевые показатели достигнуты.

Так, в 2024 году по отношению к 2018 году провозные возможности:

к портам Северо-Западного бассейна увеличились на 5,5%, до 145,6 млн т;

к портам Азово-Черноморского бассейна выросли в 1,5 раза, до 125,1 млн т;

БАМа и Транссиба по контрольному сечению увеличились в 1,5 раза, до 180 млн т.

В Центральном транспортном узле объем перевозок превысил 833 млн пассажиров с ростом к 2018 году более чем на 11%.