РЖД увеличили масштабы развития инфраструктуры в 3 раза за последние 6 лет

Объемы нового строительства на сети в 2024 году достигли рекордного уровня. По сравнению с 2018 годом они возросли в 3 раза. Об этом сообщил на итоговом заседании правления гендиректор РЖД Олег Белозёров.
«Одна из стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года – модернизация и расширение магистральной инфраструктуры в соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года – в части ответственности Российских железных дорог выполнена», – отметил Олег Белозёров.
По его словам, за 6 лет объем инвестпрограммы вырос в 2,8 раза и достиг рекордного максимума. Суммарно инвестпортфель компании за 2018–2024 годы составил свыше 5,6 трлн рублей. Финансирование проектов обновления инфраструктуры увеличилось более чем в 2 раза с 2018 года. Все целевые показатели достигнуты.
Так, в 2024 году по отношению к 2018 году провозные возможности:
В Центральном транспортном узле объем перевозок превысил 833 млн пассажиров с ростом к 2018 году более чем на 11%.