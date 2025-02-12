РЖД совместно с партнерами развивают ключевые транспортно-логистические коридоры

15:53

Как сообщил на итоговом заседании правления первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, совокупный объем международных грузов, которые перевезли РЖД в 2024 году, превысил 0,5 млрд тонн.

«В том числе по итогам 2024 года в международном сообщении перевезли 4,8 млн ДФЭ контейнерных грузов. Это на 8,3% больше показателя за 2023 год. Особенно впечатляющим выглядит увеличение в 1,5 раза контейнерного транзита – до 1,3 млн ДФЭ. Такой рост объемов был бы невозможен без скоординированных действий железных дорог–участниц международных транспортных коридоров», – сказал Сергей Павлов.

В рамках развития коридора Россия – Монголия – Китай в 2024 году завершили удлинение приемоотправочных путей на приграничных станциях Монголии и в России. Это позволило увеличить провозную способность пункта пропуска Наушки – Сухэ-Батор до 15 млн тонн. После завершения следующего этапа реконструкции перевозки грузов через Наушки увеличатся к 2030 году до 20 млн тонн.

Объем перевозок грузов по сети Улан-Баторской железной дороги (совместное предприятие Монголии и РФ) достиг в прошлом году рекордной отметки в 33,4 млн тонн.

Реализуются мероприятия по повышению пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска с Казахстаном. Ожидается увеличение перевозок в транзитном сообщении с учетом ввода в 2025 году вторых путей линии Достык – Мойынты.

Растут объемы железнодорожных перевозок по МТК «Север – Юг»: по итогам 2024 года перевезено 12,9 млн тонн (+2,6%). В настоящее время идет развитие инфраструктуры и логистических сервисов на каждом из его маршрутов.