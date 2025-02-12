РЖД успешно адаптируют свою деятельность к изменившимся макроэкономическим условиям

15:52

Об этом сообщил на итоговом заседании правления компании за 2024 год министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Глава Минтранса отметил значительные результаты РЖД в перевозках с Китаем (175 млн тонн грузов) и при перевозке пассажиров (1 млрд 286 млн человек). Увеличены провозные мощности в Азово-Черноморском, Северо-Западном и Восточном направлениях, развивается МТК «Север – Юг».

«Правительством разработан национальный проект «Эффективная транспортная система». Он направлен в том числе на рост объемов перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза, что является серьезным вызовом для транспортной системы страны», – подчеркнул министр.

Роман Старовойт также отметил, что перед Минтрансом и РЖД стоит задача к 2030 году увеличить провозную способность Восточного полигона до 210 млн тонн, а подходов к портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 млн тонн. Целевой показатель развития Северо-Западного направления установлен на уровне 220 млн тонн.