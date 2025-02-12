Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД успешно адаптируют свою деятельность к изменившимся макроэкономическим условиям

2025-02-12 15:52
РЖД успешно адаптируют свою деятельность к изменившимся макроэкономическим условиям
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Об этом сообщил на итоговом заседании правления компании за 2024 год министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Глава Минтранса отметил значительные результаты РЖД в перевозках с Китаем (175 млн тонн грузов) и при перевозке пассажиров (1 млрд 286 млн человек). Увеличены провозные мощности в Азово-Черноморском, Северо-Западном и Восточном направлениях, развивается МТК «Север – Юг».

«Правительством разработан национальный проект «Эффективная транспортная система». Он направлен в том числе на рост объемов перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза, что является серьезным вызовом для транспортной системы страны», – подчеркнул министр.

Роман Старовойт также отметил, что перед Минтрансом и РЖД стоит задача к 2030 году увеличить провозную способность Восточного полигона до 210 млн тонн, а подходов к портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 млн тонн. Целевой показатель развития Северо-Западного направления установлен на уровне 220 млн тонн.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru